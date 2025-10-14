Голямата международна новина за мира в Газа и освобождаването на израелските заложници беше коментирана в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS от журналистите Чавдар Стефанов и Ангел Петров.

По думите на Ангел Петров вчера се е случило нещо, което на пръв поглед изглежда много необичайно. „Свикнали сме с навика на президента на САЩ да погазва всички правила на дипломацията. Може би започнахме да свикваме с това, че подобни сделки се сключват между пратеници и бизнесмени в различни стаи. От друга страна, общата картина показва, че няма кой знае каква промяна спрямо това, което САЩ традиционно правят. Тръмп успя да изгради коалиция на желаещите, която не е свързана с Украйна, а има за цел да изкове ново статукво в региона”, заяви той.

Израелските въоръжени сили са получили телата на четиримата заложници, които бяха държани от „Хамас“

Според Чавдар Стефанов големият проблем след трагедията в Израел беше как да се действа спрямо околните държави. „За разлика от други президенти, този път Тръмп подходи адекватно към арабските съседи на Израел, с които успяха да създадат коалиция. Те на практика помогнаха много за неутрализирането на Иран, който беше в центъра на оста на съпротивата”, каза той.

Петров повдигна въпроса: кой продаде „Хамас” на Катар преди 13 години? По думите му това е бил тогавашният президент на САЩ Барак Обама. „Въпросът е, че друг американски президент сключи сделка с Катар. През 2011–2012 г. стана ясно, че Катар ще бъде основният домакин на „Хамас”. В крайна сметка, атаката на Израел в Доха срещу лидерите на „Хамас” беше момент, който не реши войната, но определено наклони везните в полза на онези, които искат нейния край. Тръмп успя да даде на Катар нещо, което никоя друга държава в региона няма”, допълни той.

Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила

Стефанов очерта основните моменти през този двугодишен период. „Ударът на Израел в Катар беше един от ключовите моменти, заедно с пряката военна намеса на САЩ, които бомбардираха Иран, включително обекти от иранската ядрена програма. Третият момент беше разгромът на „Хизбула”, тъй като около оста на съпротивата, водена от Иран, се изграждаше структура, която нанасяше сериозни щети на съседните страни. Израел успя да овладее ситуацията в региона. Много помогна и това, което се случи в Сирия”, сподели той.

Редактор: Петър Иванов