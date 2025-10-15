Претоварване на мрежата и последиците от предишни руски атаки предизвикаха прекъсване на електрозахранването в Киев и други украински региони във вторник вечерта. В някои части на столицата беше засегнато и налягането на питейната вода. Електричеството беше прекъснато в три централни района на украинската столица. Наложи се метрото временно да разчита на резервно електрозахранване, за да продължи да работи.

По-късно киевската администрация заяви, че аварийните екипи са възстановили електроснабдяването в засегнатите райони. Дни преди срещата на украинския президент Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Белия дом, американският президент отново разкритикува Владимир Путин за това, че не желае да сложи край на войната.

Русия удари хуманитарен конвой на ООН и остави част от Харков без ток

„Много съм разочарован, защото с Владимир имахме много добри отношения, вероятно все още имаме. Не знам защо той продължава с тази война. Тя е толкова лоша за него. Вече стават четири години от началото ѝ. Русия трябваше да я спечели за една седмица. В момента там има дълги опашки за бензин. Кой е мислил, че това ще се случи? Изведнъж икономиката му ще се срине, а аз бих искал да видя, че той се справя добре. Имах много добри отношения с Владимир Путин, но той просто не иска да сложи край на тази война и това го кара да изглежда много зле”, коментира американският държавен глава.

