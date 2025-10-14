В понеделник вечерта руските сили атакуваха с управляеми бомби втория по големина град в Украйна - Харков. Прекъснато е електрозахранването на 30 хиляди потребители, съобщава се и за няколко пострадали. При нападението са нанесени щети на болница и на повече от 10 автомобила.

Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в петък ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата ще обсъдят възможностите на Украйна за противовъздушна отбрана и удари на далечни разстояния.

Зеленски лобира пред Вашингтон за доставка на произведени в САЩ ракети "Томахоук", които могат да поразяват Москва, но според украинците ще се използват само по военни цели.

Междувременно стана ясно и за руски удар по хуманитарен конвой на ООН:

Руските сили са нанесли удар по конвой с хуманитарна помощ на ООН в частично окупираната южна област Херсон в Украйна. Това съобщи Киев и уточни, че няма жертви при атаката, предаде АФП.

Ръководителят на военната администрация на региона заяви, че руската атака с дронове и артилерия е станала близо до град Билозерка, който се намира на фронтовата линия.

„Окупаторите умишлено атакуваха камионите на ООН OCHA с дронове и артилерия“, написа местният служител Олександър Прокудин в социалните мрежи. Той каза, че в конвоя са били четири превозни средства и че „едно от тях е изгоряло, друго е сериозно повредено“, а другите две са невредими.

Украинският външен министър Андрий Сибига нарече удара „поредно брутално нарушение на международното право, което доказва пълното незачитане от страна на Русия на живота на цивилните и международните си задължения“.

ООН също осъди „напълно неприемливата“ руска атака срещу конвоя с хуманитарна помощ.

Прокудин публикува снимка, на която се вижда бял камион с емблемата на Световната програма по прехрана, обгърнат от пламъци и дим.

Украинските власти и хуманитарни организации заявиха, че през почти четиригодишната руска инвазия техният персонал и съоръжения са били подложени на бомбардировки от силите на Москва.

