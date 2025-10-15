Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в съда в Тел Авив за ново заседание по дългогодишното дело за корупция, започнало през май 2020 г.

Премиерът се появи усмихнат, облечен в черен костюм и червена вратовръзка, заобиколен от няколко министри, освиркани от шепа демонстранти при пристигането им в съда.

Нетаняху: Завръщането на заложниците ще бъде историческо събитие, изпълнено с тъга и радост

На 12 октомври американският президент Доналд Тръмп предложи пред израелския парламент да бъде дадена амнистия на Нетаняху, който е обвинен в корупция, измама и злоупотреба с доверие в три отделни дела, предаде АФП.

Това ново изслушване се провежда два дни след освобождаването на заложниците, държани в Газа, в рамките на размяна срещу палестински затворници, осъществена по споразумение за прекратяване на огъня, спонсорирано от Вашингтон.

Бенямин и Сара Нетаняху (съпругата му) са обвинени, че са приели луксозни стоки на стойност над 260 000 долара - пури, бижута и шампанско - от милиардери в замяна на политически услуги.

В други две дела Нетаняху е обвинен, че е опитал да договори по-благоприятно отразяване в две израелски медии.

По време на процеса, който беше отлаган няколко пъти от началото му през май 2020 г., и дори преди това, Нетаняху винаги е отричал да е извършил каквото и да е престъпление, твърдейки, че е жертва на политическа конспирация, целяща да го отстрани от властта.

Като лидер на „Ликуд“ - голямата партия на израелската десница - Нетаняху държи рекорда за най-дълго прекарани години начело на израелското правителство (общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам).

Проектът за реформа на правосъдието, подкрепен от неговото правителство - едно от най-десните в историята на Израел - след завръщането му на власт в края на 2022 г., предизвика едни от най-големите народни протести, които страната е преживявала от създаването си през 1948 г.

Проектът беше суспендиран от правителството едва след безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение „Хамас“, която предизвика войната в Газа на 7 октомври 2023 г.

Реформата беше описана от противниците ѝ като нелиберална и способна да подкопае основите на правовата държава, като отнема властта на съдиите в полза на избраните представители.

