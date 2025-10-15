„Днешният ден показа, че без ГЕРБ не може да има мнозинство, не може да има работа на НС, не може да има работа на МС. Последните 4 години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата”. Това заяви Георг Георгиев пред журналисти преди срещата с местната структура на ГЕРБ в Перник.

„Всички онези, които в момента се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки един обществен и политически сектор”, продължи Георгиев.

Кабинетът „Желязков” се опитва да върне държавността на преден план, каза още Георгиев. И напомни за приемането ни в еврозоната, в Шенген, както и отпадането на постмониторинговия механизъм в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

„Докато се борим за стабилизиране на публичните финанси, които бяха оставени в катастрофално състояние, докато милиарди бяха разплатени за пенсии, за заплати, за увеличения в редица сектори, за гарантиране на приоритетите на държавата, които толкова време изоставаха, се видя, че ние ерозираме в подкрепата си. Всички обещават, живеят с обещанията и с плодовете от тях, а ГЕРБ носи отговорността”, заяви Георг Георгиев.

„Отговорността и управлението, за съжаление, винаги водят до намаляване на резултатите за партията. Тази червена лампа светна в Пазарджик”, продължи той.

„Вследствие на вчерашната ни реакция и позицията, която днес видях единствено от страна на БСП, ние можем да кажем: така не може, не бива и няма да се продължи. Ако ще се носи отговорност, ако ще се споделят позитивите, то трябва да си разделим и това, което води работата в правителството. Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може”, каза Георгиев.

По думите му има много различни начини за преформатиране на правителството - избор на нов кабинет в рамките на това Народно събрание, вот на доверие.

„Виждаме, че само с коалиционните партньори, с които сме в управлението, не можем да формираме необходимите 121 гласа. И във всички решения, които взимаме, участва „Ново начало”. И то няма как да бъде по друг начин. Защото демократите от ПП-ДБ, удобно се прикриват зад някакви несъществуващи политически послания. С тях мнозинство не може да се формира, защото те не умеят нито да управляват, нито да вземат решения. Всички, които имат ангажимент към държавата, всички, които ги вълнува какво ще се случи, всички, които искат да продължат позитивните резултати за България, трябва да седнем, да разговаряме и това да премине в една легитимна държавна форма, каквато е правителството. „Ново начало“, които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват, които имат претенции за едни или други решения – най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорността. Всички врати в момента са отворени. Трябва да разговаряме”, каза Георгиев.

По думите му от ГЕРБ ще направят всичко възможно партиите, които имат амбицията да участват в държавното управление, да седнат, да излъчат свои представители и да бъде установена коалиция.

Той допълни, че кабинетът се ползва с много ясна международна подкрепа.

„Това правителство има амбицията да продължи да съществува. Ангажиментът, поет от ГЕРБ и от господин Борисов към нашите коалиционни партньори, е много ясен. Но за да може тази формула на коалиция да продължи да съществува, тя трябва да разполага със 121 депутати. Те могат да се съберат само с участието на „Ново начало“”, заяви Георг Георгиев. „Оттук нататък, ако искат честен и открит разговор – ние сме готови за него. Опцията с изборите винаги е на масата. Но това е ядрен вариант, който съм сигурен, че никой не иска да предизвика. Защото именно той доведе служебните правителства”, каза Георгиев.

„Когато искаш да си участник в управлението – влизаш в правителство. Реализираш приоритети, очакваш резултати, но носиш и отговорност. Всички врати са отворени. Това означава, че всички, които искат да подкрепят едно нормално, функциониращо, редовно правителство, заслужава да седнат и да кажат кои ще бъдат хората, които ще се ангажират със задачите, работата и политиките оттук нататък”, каза Георгиев.

Редактор: Ина Григорова