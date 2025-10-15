Предсрочни избори може да има, но най-рано в началото на следващата година. Дотогава основната задача на кабинета ще бъде приемането на бюджета и завършването на процеса по присъединяване към еврозоната. Това мнение изрази социологът от „Сова Харис” Васил Тончев в предаването „Денят на живо”.

„Това е единственият сериозен актив на това правителство. Ако го изпуснат, ще останат без кауза“, предупреди Тончев.

Той не изключи и възможността президентът Румен Радев да напусне поста си предсрочно, ако се стигне до избори, за да се включи активно в политическия процес.

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

„Бойко Борисов е изнервен и под напрежение още от създаването на настоящото правителство. Причините са поне две – конкуренцията на Росен Желязков в ГЕРБ и засилената публична роля на Делян Пеевски”, каза Тончев.

„Борисов усеща, че губи контрол. Росен Желязков става все по-популярен, както в партията, така и сред международните партньори. Това създава усещането за наличие на втори център на влияние в ГЕРБ – нещо, което Борисов не може да приеме. Всички помним какво се случи с Цветан Цветанов, когато стана твърде влиятелен“, посочи Тончев.

„Пеевски вече действа открито в политиката, не задкулисно както преди. Това носи електорални щети на ГЕРБ, защото връзката между двете партии става все по-очевидна. В България нищо не става без благословията на Пеевски, включително и в МВР“, коментира социологът.

Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението

Тончев допълни, че Борисов е разколебан и няма ясен "план Б" за бъдещето. „Формулата с "ново начало" е план А, но ако тя не сработи, няма реална алтернатива. Варианти за изход могат да се появят само след нови избори“, каза още той.

Кабинетът пред промени

Социологът прогнозира, че до края на годината ще има ротации и промени в правителството – най-вероятно смени на министри, включително евентуално на председателя на парламента Наталия Киселова и социалния министр Борислав Гуцанов, чиито постове са по-уязвими.

Георг Георгиев: Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може

„Има натрупано напрежение около вътрешния министър също – неговата номинация беше компромисна, а първоначалният натиск за оставка беше париран с подкрепата на Пеевски“, припомни Тончев.

Размествания и нови съюзи

Според Васил Тончев, ГЕРБ и ДПС ще започнат официални преговори за нова формула на управление. „Няма съмнение, че има предварителна договорка и координация. Въпросът е дали това ще се приеме от обществото“, допълни той.

Тончев посочи още, че резултатите от местните избори в Пазарджик не трябва да се пренасят механично на национално ниво, но отбеляза, че начинът на действие на ДПС там „плаши всички и води до консолидация срещу Пеевски“.

„В момента липсва ясен стратегически план – виждат се само емоции и тактически действия. Това важи както за Борисов, така и за останалите политически субекти“, заключи Васил Тончев.