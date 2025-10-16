Земетресение с магнитуд от 4,5 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Трусът е бил в 7:20 ч. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е бил на 24 км южно-югоизточно от Закрос на източния бряг на острова. Дълбочината е била 7,1 км.

Според местни медии земетресението е било усетено и на островите Касос и Карпатос. Засега няма информации за щети.

Редактор: Цветина Петкова