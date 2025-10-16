Снимка: Министерски съвет
-
По думите на генерал-майор Русев до две седмици първите два ще бъдат отремонтирани
В близките дни се очакват петият и шестият F-16. До края на годината очаквам да получим всички осем. Това обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев.
"В момента имаме 4 самолета F-16, очакваме наистина скоро да дойдат още 2, a до края на годината още 2, за да станат общо 8. Първите два не летят по обективни причини, но проблемът не е в българската страна. Надявам се до две седмици първият да е отремонтиран, а много след това и вторият. Това ще се случи, когато получим всичко необходимо от американската страна, за да бъдат готови за полет. При вторите два тече процедура по техническо и летателно приемане, след което веднага ще започнат да летят. Имаме шестима обучени пилоти, те трябва да минат през двуместен учебно-боен самолет, тъй като в САЩ са летели на по-стара версия на F-16. 32 пилоти ще бъдат обучени общо, а 7 млади летци ще заминат в началото на 2026 г.", разказа генералът.
САЩ и България започнаха съвместното учение „Тракийска звезда 25“ с изтребители F-16
По думите му в момента се изграждат укритията за самолетите и те ще бъдат готови до края на 2025 г. "Вървят с пълна сила и другите проекти за модернизация на българската армия. Подписваме договор за закупуване на зенитно-ракетен комплекс, който да бъде закупен. Очаквам до края на годината да подпишен и за трикоординатни радари", каза още ген. Русев.
Той уточни, че към момента въздушното пространство се охранява от МИГ-29, защото няма достатъчно F-16. "F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти", обясни Русев.
