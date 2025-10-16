Директорът на Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия Александър Бортников заяви днес, че Москва не се съмнява, че "спецслужбите на НАТО" имат участие в появата на руски дронове във въздушното пространство над територията на Европейския съюз.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи "стена срещу дронове", след като около 20 предполагаеми руски дрона навлязоха миналия месец във въздушното пространство на Полша, която членува в ЕС и в НАТО.

Случаите на поява на предполагаеми руски дронове над страни от ЕС в период на истерия заради "заплахата от Изток“ и усилията за сформиране на европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна говорят за участието на спецслужбите на НАТО в тези инциденти, каза ръководителят на ФСС на заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и на специалните служби на страните от Общността на независимите държави.

"На фона на въпросните приготовления внезапните инциденти с предполагаеми руски дронове над територията на ЕС изникнаха точно навреме. Професионалистите нямат съмнение относно участието в тях на натовските спецслужби. Особено след свързването на провокацията с дронове с така наречения "сенчест флот на Русия", отбеляза Бортников.

