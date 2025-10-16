Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова всички заинтересовани страни да продължат да насърчават опитите за траен мир в Газа.

"Сигурна съм, че всички в тази зала, всички на тази планета, са си отдъхнали с облекчение, когато беше постигнато прекратяване на огъня. Заради хората, които са засегнати, тези, които чакат близките си да се върнат у дома, тези, които чакат мир, за да могат да се движат по-свободно в Газа", каза Георгиева, цитирана от специалния пратеник на БТА Елена Савова.

По думите ѝ мирът ще донесе ползи за икономиките на всички страни в региона като Египет и Йордания, където МВФ вече има програми за подпомагане, както и за Ливан.

Ливан е подал заявка за помощна програма на МВФ, каза Георгиева и изрази надежда, че такава програма ще бъде изготвена.

Сирия също е поискала подкрепа за възстановяване на институциите си и най-вече на централната банка след 14 години на конфликт и МВФ вече изпрати мисия в Дамаск, допълни тя.

"Когато има мир, съществува и тази полза, че за тези, които са там, за да ви подкрепят, е по-лесно и така е по-реално тази подкрепа да дойде", отбеляза Георгиева.

Редактор: Ина Григорова