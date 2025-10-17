В „Твоят ден” ви срещаме с руския опозиционер Генадий Гудков.

Здравейте, господин Гудков.

Здравейте на вас и на зрителите на вашия канал.

Благодаря, че сте тук, за да погледнем към всичко онова, което може да ни разкажете от първо лице за ситуцаията в Русия. Какво се случва с обществото, с гражданите в страната, има ли нагласи, има ли опозиционни гласове. С тях какво става?

Пристигнах с такси, шофьорът разбираше малко руски. Обясних, че Путин е започнал война срещу собствената си история. Той беше много удивен и аз казах: "Знаете ли, че Киев е не само първата столица на Русия, а началото на историята, културата"? Шофьорът беше много учуден. Това е източникът на руската култура, покръстването, първият университет, първата библиотека. Това, което направи Путин, е да започне война срещу част от своето минало. Войната в Украйна раздели руското общество. Не съществува повече руско общество, съществуват непримирими фрагменти - бих казал вражда между поколенията, непримирими отношения.

Къде са опозиционните гласове обаче, има ли такива в момента в Русия?

Когато започна войната са започнали изявления "против" и те са били жестоко потиснати от полицейски репресии. Огромно количество от хората са затворени в затвори, огромно количество хора са принудени да напуснат Русия. Политическата миграция от 2022 година до ден днешен е повече от 1 млн. души, които са избягали от Русия в знак на своето несъгласие и в своята невъзможност да повлияят на режима

Оформя ли се обаче нова опозиционна вълна? Европа обяви 19-и пакет санкции за Русия. Хората как живеят?

На Запад има много сериозна заблуда - икономическите санкции, за съжаление, заради множество от грешки, не работят. Работят на 20%. Предупреждавахме, че тези санкции няма да дадат нужния ефект. Няма да спрат Путин да прекрати войната.

Русия още има пари, за да продължава тази война? Колко още?

Ще обясня с цифри. Към днешна дата губи 7,3% от БВП за война. Спад има, проблеми с финансирането на социални програми по региони има. Путин харчи за война 180 млрд. долара. Транспортът на нефт е спаднал. Но същите количества продължават да се доставят на пазара - не може да се зачеркне Русия от международния енергиен пазар. Никой не е готов да рискува световната икономика.

Европа и САЩ настояват всички да се откажат от руския петрол и по този начин Путин да се притисне до стената? И това ли не работи?

Нашите икономисти казват, че отказът от руски газ ще доведе само до преразпределение на пазара. Тези страни, които са купували по-рано от Русия, сега го купуват от арабските страни, а тези, които са купували от арабските страни - сега от Русия. Затова икономически Русия може да води тази война достатъчно дълго. Трябва да се лишим от илюзията, че икономическите трудности могат да накарат Путин да прекрати войната. Има стар руски виц - парите за война ще текат по същия начин, а населението ще яде по-малко. Тоталитарния режим ще реализира своите цели, независимо от това какво искат хората, как мислят, какво ще е отношението им към тях. Всичкото недоволство ще бъде потиснато чрез полицейски репресии. Има хиляди политически затворници. Повече от милион души са напуснали Русия, всеки ден има десетки арести, хора, които ще лежат 10-15 години. Аз, оставайки в Русия, получих награди - два пъти съм признат от руската власт. Всичко, което правя в момента, се нарича поддръжка на тероризма в Русия

Тоест, ако бяхте останали в Русия, щяхте да бъдете в някой затвор?

Най-вероятно бих бил в гробището. В началото в затвора и след това в гробище, защото политическите затворници се държат в условията на постоянни мъчения, лишени от елементарни човешки права. Това е днешна Русия. Това е движение към сталинизъм, няма все още масови арести, но това предстои, защото мащабите и репресиите се разширяват всеки месец, всеки ден. Законодателството предвижда срокове не по малки 10-15-20 и 25 години затвор.

Да се върнем обаче към към хората. Някой смее ли да попита какво стана с Навални? Неговата съпруга Юлия споделя, че смъртта му е причинена от отравяне?

Алексей Навални е убит в затвора, отровиха го. Жена му Юлия е успяла да получи образци, които са изпратени към две независими лаборатории в Европа и които са дали идентични заключения, че е бил отровен. Но, за съжаление, тези лаборатории отказват да публикуват резултатите и да дадат публичност за своята експертиза. Не назоваха страните, където се провеждат тези експертизи. Мисля, че най-вероятно са в Германия.

Тези лаборатории са извън Русия. Защо не се публикуват резултатите?

Ще ви отговоря на въпроса с въпрос. Известният руски опозиционер е бил отровен 2 пъти и резултатът е бил изпратен в САЩ. Резултатите са били засекретени и запитванията от конгресмени и сенатори не са довели до публикуването. Защо? Видимо има някакви договорености между правителствата, които не позволяват на лабораториите да публикуват резултатите от тези отравяния и изследвания

Господин Гудков, хората в Русия не задават ли тези въпроси? Опозиционни гласове почти няма, те са подтиснати репресивно. Има ли доза истина в конспиративните теории за политическото бъдеще на Путин?

Русия не е Путин, Путин е враг на Русия. Той няма да се спре, войната за него се явява най-ефективното средство да се задържи властта. Най-основната причина да се започне войната е опит да се достигне висок рейтинг и да няма съпротивления. Същото ще се случи и с Молдова, ще се случи и в Кавказ, Грузия, Армения. Има риск от опити на Путин да направи или преврат, или да стабилизира ситуацията в Румъния, България, Полша. Ако не получи сериозен отпор в Украйна, това е война с глобално естество. Ще има тежки последствия, които могат да доведат света до Трета световна ядрена война. България е в сферата на руските интереси. В сферата на интерес на Путинския режим. Това е активната работа на руската агентура - посолствата. Ориентирана към дестабилизация на Европа, на ЕС. Както и по легален път. Например в Молдова се опитаха, така и в Черна гора имаше опити за въоръжена смята на властта

Говори ли се за наследник на Путин - в тази посока са повечето конспиративни теории?

В никакъв случай няма да има. Говоря за това от много време. Трябва да забравим илюзията, че Путин ще даде властта си на някого. Той беше изплашен от Медведев. На четвъртата си година от президентството той поиска да се кандидатира за втори път. Аз със сигурност знам това от много руски политици. Той сега е на 73 години и никога на никого няма да предаде властта си. Всички тези разговори - всичко това е илюзия. Това са активни мероприятия на руската пропаганда - няма да има наследник, той ще управлява страната до последно.

Къде е САЩ и как тази война може да спре?

Главният страх на Путин е загуба на собствения му живот. Няма значение колко хора ще загинат във войната. Досега той не използва ядрено оръжие и не се конфронтира директно, защото се страхува за себе.

Обаче провокира. Дронове, навлизане във въздушното пространство – тества.

Да, но все пак Путин е защитен достатъчно. Той не се страхува много от тези удари. Той се страхува, ако се нанесе специален удар. Страхът от смъртта е добра новина. Докато Путин се страхува от възмездие, няма да се използва никакво ядрено оръжие. Мисля, че няма никакви червени линии. САЩ се предупреждава - ако даде такива ракети, ще има червени линии. Дадоха им танкове, ракети, системи. Русия ще се опита да нанесе по-мощен удар в Киев, но няма да се реши на нещо повече. Защото най-опасният момент в тази война, който може да настъпи, е когато възникне критичен момент за властта на Путин.

Има ли критичен момент, който се задава за Путин вътре в Русия?

Критичен момент може да е началото на бягството на армията, пълното освобождаване на окупираните територии. Ако се случи всичко това, ще е много сложен и тревожен момент. Но мисля, че и в този случай Путин няма да поиска да приложи ядрено оръжие. Даже дори да поиска сега, в този момент, това нареждане - няма да се изпълни.

Споменава се за ядрено оръжие и използването му на няколко пъти от Путин и от неговите приближени периодично?

Това е блъф, към днешния ден е блъф. Това е изнудване към целия свят - че ще използва ядрено оръжие. Затова мисля, че към днешна дата няма да се приложи такова. Ако Путин успее да достигне своите цели и се почувства като победител, съвсем не означава, че в следващата война против европейски страни може да доведе до прилагането на ядрено оръжие. Затова тази трябва да се приключи.

Как?

През 2023 година, когато руската армия се изтегли от Харков и започна забележим разкол в путинския елит. Ние имахме контакти, разбирахме, че утре режимът ще започне да се разклаща, защото имаше военни положения и много сложни ситуации на фронта. И ако Путин започне да понася поражението в Русия, ще възникне такава възможност за смяна на властта. Самите путински елити, които ще разберат, че поражението е неизбежно - те ще намерят начин да го сменят, за да не стига ситуацията до някаква глобалност.

САЩ може ли да прекрати тази война като основният медиатор между Русия и Украйна? И каква е прогнозата Ви 2026 година - ще стигнем ли до примирие, не до мир, а до примирие?

Путин сам няма да се спре, той разбира от езика на силата. Трябва да се спре със жесток отпор и нанасяне на военни поражения. Тогава ще има различни условия на преговори. Източникът на заплаха не е Русия, а путинския режим. И докато Путин е в Кремъл и има ресурси и възможности, той ще продължава агресивната политика на отношение на цяла Европа. Тук САЩ трябва да обедини своите усилия с ЕС. С тази Европа, която сега се събуди и също започна да се въоръжава и мобилизира. С тези усилия може да се завърши войната от позицията на силата.

А дипломацията възможна ли е?

Общественото мнение няма никакво значение. Путин може да се спре само когато се сблъска със силова съпротива. Поддържа на Украйна е главна задача – ако сега не дадем на Украйна възможност да нанесе поражения на Путин, ще се наложи на гражданите на Европа и България да водят война. Следващата година ще бъдат със съучастието на гражданите на Европа. Трябва да разберем - или сега да помагаме на Русия да се мобилизира, или след това ще трябва да воюваме с политическия режим.

Да завършим с личен въпрос към вас - страх ли Ви е за живота ви и за живота на Вашите близки?

Разбира се, че се притеснявам. Въпросът е дали да се страхуваш или да си парализиран от страх или да го преодоляваш. Аз все пак отчитам да потискам страха и да се боря с путинския режим колкото ми е възможно и да има рискове. Мисля, че ако Русия ни победи, ще започне унищожаването на политическите опоненти извън Русия. Това подразделение се занимава с акции в Европа. Имат огромни ресурси и възможности. Разбира се, че знаем всички тези рискове, но нямаме друг изход.

Благодаря, че бяхте тук в студиото ни и отделихте от времето си. Генадий Гудков, руски опозиционер, тук в студиото на „Твоят ден” за всичко онова, което наблюдаваме, следим и се опитваме да разгадаваме на международната карта. Дали войната, която Русия води в Украйна, ще приключи през 2026 година. Нито аз, нито господин Гудков можем да кажем, но можем да се надяваме, за да спрем да губим човешки животи.

За съжаление, не можем.

Благодаря ви!