Организира се и протест пред съдебната палата в града
Поредно заседание по делото „Сияна” е насрочено за днес в Окръжния съд в Плевен. Предвижда се и протест пред съдебната палата в града.
Предстои разпит на нови двама свидетели, поискани от прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се в предното заседание свидетел.
Призовани за разпит са и част от вещите лица, съставили експертизата за катастрофата, при която преди повече от половин година загина 12-годишното момиче на пътя между Радомирци и Телиш. Смъртта ѝ при катастрофата с тир предизвика вълна от недоволство и протести в цялата страна.Редактор: Ина Григорова
