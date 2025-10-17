Поредно заседание по делото „Сияна” е насрочено за днес в Окръжния съд в Плевен. Предвижда се и протест пред съдебната палата в града.

Предстои разпит на нови двама свидетели, поискани от прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се в предното заседание свидетел.

Призовани за разпит са и част от вещите лица, съставили експертизата за катастрофата, при която преди повече от половин година загина 12-годишното момиче на пътя между Радомирци и Телиш. Смъртта ѝ при катастрофата с тир предизвика вълна от недоволство и протести в цялата страна.

