Израел и Хамас си разменят обвинения за нарушаване на примирието на фона на забавеното връщане на телата на загиналите заложници.

Израел обяви в четвъртък, че подготвя повторното отваряне на контролно-пропускателния пункт „Рафах“ между Газа и Египет, за да може палестинците да влизат и излизат. Конкретна дата обаче не беше посочена.

Тръмп заплаши, че ще „влезе и ще унищожи“ „Хамас"

Спорът за връщането от "Хамас" на телата на израелски заложници заплашва да провали примирието и други нерешени елементи от плана, включително разоръжаването на бойците и бъдещото управление на Газа.

От Вашингтон Доналд Тръмп предупреди, че може да се наложи по-нататъшна намеса с подкрепата на САЩ, ако радикалната групировка не спази ангажиментите си за прекратяване на огъня в Газа.

Редактор: Мария Барабашка