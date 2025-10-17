Ванеса Редгрейв ще бъде удостоена с награда за цялостно творчество на кинофестивала в Торино, Италия, пише "Варайъти".

В рамките на проявата ще бъде представен и най-новият филм с участието на британската актриса.

Режисьор и сценарист на "Имението" е синът на Ванеса Редгрейв, Карло Неро. Освен майка му, актьорският състав включва и баща му Франко Неро. Филмът разказва историята на затънало в дългове аристократично семейство, което се опитва отчаяно да спаси родовото си имение.

Снимка: Getty Images

Ванеса Редгрейв произхождаща от прочуто актьорско семейство. Първата й главна роля е във филма "Морган: Подходящ случай за лечение" (1966). Тя ѝ носи и първата от общо шест номинации за "Оскар".

Италианската легенда Франко Неро: Щастието се крие в любовта!

Редгрейв е носителка на една награда на Американската киноакадемия - за най-добра актриса в поддържаща роля в драмата за Холокоста "Джулия" (1977).

Снимка: Getty Images

"Когато си номинирана шест пъти за "Оскар", вече не си просто една от най-великите актриси в света, а се превръщаш в легенда", каза в изявление художественият директор Джулио Базе. Той посочи още, че Ванеса Редгрейв е "не само икона на театъра и киното, но и отдадена активистка".

Майкъл Шийн - тайният ангел, който изплати дълговете на 900 непознати в Уелс (ВИДЕО)

Четиридесет и третото издание на кинофестивала в Торино ще се проведе от 21 до 29 ноември.

Редактор: Цветина Петрова