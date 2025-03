Британската звезда Майкъл Шийн е създал компания за изкупуване на дългове, за да помогне на 900 души в Южен Уелс. Това начинание е документирано в новото предаване на Channel 4 – Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway, което ще бъде излъчено следващата седмица.

Премиерата идва пет месеца след затварянето на последната доменна пещ в Порт Талбот, с което приключва традиционното производство на стомана в Южен Уелс.

Целта на филма е да разкрие как някои банки и финансови компании печелят от най-уязвимите хора в обществото.

Шийн споделя, че не разполага с 100 000 паунда, които просто да „разхвърля“, и затова е искал проектът му да бъде възможно най-ефективен. Първоначално е имал съмнения, но решава да продължи след разговор в кафене в Порт Талбот с жена, която му разказала за „плачещите стоманодобивни работници“, загубили работата си. През сълзи актьорът казва: "Не може да бъде по-реално това, колко много страдат хората. Това ме накара да осъзная, че трябва да им дадем шанс да продължат".

Това се случва два месеца след като актьорът обяви, че ще финансира нова театрална трупа, която да запълни празнотата, оставена от разпадането на Националния театър на Уелс.

През 2021 г. Шийн се обяви за „актьор с нестопанска цел“, като обеща да използва всичките си приходи за благотворителност. 56-годишният актьор, известен с ролите си във филмите „Фрост/Никсън” и” Проклетият Лийдс Юнайтед”, дори продаде къщите си, за да осигури провеждането на Световното първенство по футбол за бездомни през 2019 г. в Кардиф.

Michael Sheen talks about the landscape of debt in his hometown of Port Talbot, where the last steelworks blast furnaces have closed.



He’s on a mission to write off £1 million of ordinary people’s debt.



WATCH Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway, Monday 10th March, 9PM pic.twitter.com/5IxZBrnoSF