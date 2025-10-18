18-годишен готвач от Велико Търново влезе и готви в кухнята на ресторант със звезда “Мишлен”. Аслан Ахмедов е посочен за един от най-талантливите сладкари у нас, спечелил куп престижни състезания, последното от които е за най-добра торта Гараш. Репортерът на NOVA Мартин Георгиев разказа в ефира на “Събуди се” каква е историята на тийнейджъра, който вместо да се забавлява по дискотеки, предпочита да твори десерти в кухнята.

“Бях изпратен в ресторант с “Мишлен”, за да се упражнявам и да уча. Имах някакви предположения къде отивам, но си беше доста шокова ситуация, защото си е направо да влезеш в боя, а все пак “Мишлен” си е доста високо ниво - най-високото”, сподели Аслан Ахмедов, който е ученик в Професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново

”Приготвихме патладжаните. След първичната им обработка ги изпържихме. После приготвихме доматената паста и нарязахме моцарелата и ги наредихме - патладжан, моцарела и доматена паста отгоре. Поръсихме и с босилек”, обясни той.

И макар да умее почти всичко в кухнята, негова страст е сладкарството.

“Семейството ми се занимава с готварство, но те са готвачи. Аз съм по-насочен към изкуството и реших, че сладкарството е моят начин да изразявам себе си. Бих казал, че в началото ми беше трудно - постоянно да работя с кантара и да следя всяка една мерна единица. Но е въпрос на време и свикване”, смята младият готвач.

Усърдието, любовта и старанието му се отблагодаряват. И вече прави авторски десерти.

“Някои от десертите са авторски, но не бих казал, че всичко е мое. Мечтая да бъде така. Реално, вземам вдъхновение от различни шеф сладкари, дори и интернет. Последното е плакета от торта Гараш, където имах възможността да участвам и за моя щастие - успях да спечеля и в две категории”, разказа Аслан.

Неговата учителка Веска Веселинова сподели, че той е човек на изкуството. “Затова e избрал и сладкарството, защото пред него всяко изделие e картина”.

Учителите на тийнейджъра подхранват тази негова страст и я поощряват.

“Преоткриваме, насочваме, работим, комуникираме. Ние сме и приятели. Освен, че се учим да вървят нещата ръка за ръка, човек трябва да дава и личен пример и да осигури спокойствието на детето, за да може да работи правилно. Въпреки, че всичко му се случва много бързо”, смята учителката.

Причината всичко да се случва бързо за Аслан Ахмедов е, че има цел и дългосрочна мечта.

“Няма нищо по-хубаво, от това някой да ми каже колко е вкусно нещо, което съм приготвил. Винаги, когато приготвям нещо за някого, питам дали му харесва. Мечтая да приготвям неща, които да радват хората и мечтая да имам възможността да ги приготвям в моята сладкарница някой ден”, каза младият готвач.

