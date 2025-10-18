Съединените щати започват да се изтормозват от войната в Украйна, а търпението на президента Доналд Тръмп и американския народ е на изчерпване. Това заяви говорителка на Белия дом Каролайн Ливит по Fox News.

Ливит подчерта, че американският държавен глава „работи усърдно за постигане на мир“.

„Президентът започна седмицата с полет до Израел през Египет, върна се 36 часа по-късно, за да почете Чарли Кърк на церемонията по връчване на Медала на свободата в Белия дом. А на следващия ден той прекара три часа по телефона с президента Путин, опитвайки се да сложи край на тази война. Днес Зеленски беше в Белия дом и президентът проведе тричасова среща с него в кабинета“, каза тя.

В същото време, каза Ливит, и двете страни трябва „да приемат реалността и да постигнат споразумение“, тъй като САЩ вече са „изтормозени от тази война“. „Това продължава твърде дълго, твърде много невинни хора загинаха и Съединените американски щати са толкова изтормозени от това. Стига толкова. И двете страни трябва да признаят реалността на ситуацията на място в момента и да постигнат мирно споразумение, защото търпението на президента Тръмп и търпението на американския народ се изчерпват с тази война“, каза тя.

Според говорителката на Белия дом, Тръмп е съобщил своите виждания на двете страни на конфликта и е бил „много откровен и прям“.

Тя също така подчерта, че президентът на САЩ ще продължи да работи за постигане на мир в Украйна. „Тръмп буквално не спи и работи денонощно за мир. И ще продължи да го прави с Русия и Украйна, точно както е правил с Израел и Газа. Той наистина вярва, че има реален шанс за траен и дълготраен мир в Близкия изток и се надяваме, че същото ще се случи с Русия и Украйна, а президентът работи много усилено, за да се случи това“, каза Ливит.

Срещата между украинския и американския президент в Белия дом продължи два часа и половина, по време на които Тръмп заяви на Зеленски, че няма намерение да доставя на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, поне не в този момент, припомня УНИАН. Всъщност той не пое никакъв ангажимент за доставка на оръжия.

В същото време CNN съобщава, че денят е можел да бъде много по-лош за Украйна. Най-малкото, Тръмп открито призна, че Путин си играе с него и започва да се вслушва в съветите на европейските си съюзници, че руският президент разбира само от сила.

Редактор: Габриела Винарова