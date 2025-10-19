-
Президентът посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, возейки се в цивилна сива кола
Президентът с коментар относно коалиционния съвет, който свиква ГЕРБ.
„Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове”, заяви той пред журналисти в Смолян, където посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, возейки се в цивилна кола, вместо в бронирана лимузина на НСО.
Преди дни държавният глава обяви, че е солидарен със служителите в администрацията му, на които парламентът отне правото да ползват колите на службата. Той е първият държавен глава, в най-новата история на България, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.
Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник
С колата на съпругата си Радев посети Бачковския манастир, а по-късно пристигна и в Смолян. Той слезе от задната седалка, след което излезе и съпругата му. Попитан как ще обясни на унгарския си колега защо използва личен автомобил при такава важна визита, Радев отговори така:
„С него сме в чудесни приятелски отношения. Той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна”.
Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО
И посочи, че пътят от Асеновград до Смолян, по който е минал с личната си кола, действително се нуждае от обновяване.
„Може да изглежда още по-добре. Полагат се грижи да се поддържа. Има мрежи, където има свлачища, но пътят трябва да бъде разширен. За да расте Смолян, да се развива в икономическо отношение, е ясно, че трябва добра транспортна свързаност”, заяви държавният глава.
Задълбочаване на двустранните отношение в сферата на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор и туризма ще са част от темите, по които двамата президенти ще разговарят и утре.
„Днес сме неотделна част от общоността на ЕС и от НАТО. Ние сме съюзници в политически, икономически и военен смисъл”, поясни Тамаш Шуйок.
