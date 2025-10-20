Жандармерия обгради сградата на Община Пловдив. Достъпът на граждани и служители временно e ограничен, а в същото време в администрацията влязоха разследващи, които изискват документи.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Според неофициална информация акцията е по сигнал на Европейската прокуратура. От сградата на Общината малко след 9.00 часа излезе заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов, пише БГНЕС. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Обект на проверката са обществени поръчки, проведени в предходния управленски мандат – по времето на бившия кмет Здравко Димитров, научи NOVA.

Настоящият кмет на Пловдив Костадин Димитров е влязъл в сградата на общината по време на проверката, но е отказал коментар пред медиите. Очаква се официална информация от прокуратурата в рамките на деня.