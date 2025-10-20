Или по-малко разходи в бюджета за 2026 г., или „Жан-Виденова зима“. Това ни очаква според икономиста Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Ще излезе ли хазната на червено и ще успее ли кабинетът да изпълни заложените разчети? Темата коментираха в студиото на „Твоя ден“ Любомир Дацов – бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет, и Лидия Шулева – бивш вицепремиер и социален министър.

Лидия Шулева: „Загубихме дълго пазената фискална стабилност“

Според нея тенденцията в последните години ясно показва, че държавата се отдалечава от принципите на финансова дисциплина, които бяха въведени след кризата през 90-те.

„Тенденцията, която се очерта в последните години, а и особено бюджетът за 2025 година, показват, че сме тръгнали по наклонената плоскост, загърбвайки дълго пазената фискална стабилност. След Виденовата зима беше приета като национална политика да поддържаме фискална устойчивост. Вече доста години завършваме с дефицити, което означава, че пари във фискалния резерв няма и се финансираме чрез заеми“.

Бившият социален министър предупреди, че ако тази тенденция продължи, възстановяването на стабилността ще бъде изключително трудно.

„Ако продължим по този път, ще ни е много трудно да си върнем дълго поддържаната фискална устойчивост и стабилност“, допълни тя.

Любомир Дацов: „Посоката е същата, но условията са различни“

Любомир Дацов е на мнение, че днешната икономическа среда е различна от тази през 90-те години, когато липсата на валутна стабилност и държавните загуби доведоха до тежката криза.

„Тогава България нямаше котва около икономиката. Всяка глупост на управляващите се отразяваше директно във валутния курс. Сега икономиката има доста по-различен капацитет. Тогава държавните предприятия правеха загуби, не връщаха банковите заеми и това предизвика финансовата криза.“

Въпреки това, Дацов предупреждава, че опасната тенденция на нарастващи разходи и дефицити е сходна.

„Посоката е същата. Макар обстоятелствата да са различни, проблемът е, че отново вървим към разхлабване на фискалната дисциплина.“

И двамата експерти бяха категорични, че за да избегне България нова финансова криза, държавата трябва да постави акцент върху контрол на разходите, по-ефективно управление на бюджета и връщане към политиката на фискална устойчивост.

