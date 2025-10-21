Фигурите на деца, поставени до няколко пешеходни пътеки в София, за да накарат шофьорите да намалят скоростта, най-вероятно ще получат правото да се намират там. Това обаче ще се случи едва след издаване на специално разрешение, като дотогава те трябва да бъдат премахнати.

Припомняме, че инициаторът на идеята - студентът Андрей Димитров, беше глобен за действията си. Последва бурна обществена реакция, а от Столичния инспекторат определиха действията на глобилия го инспектор като "прекомерно прилагане на административни мерки, несъобразени с човешкия елемент”.

Глобиха мъжа, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София (СНИМКИ)

До момента почти всички от поставените фигури вече са премахнати, като остава да бъдат прибрани последните две. Това обаче не е резултат от директна заповед на институциите, а от желанието на организаторите да избегнат „институционален дискомфорт“.

„Никой не ни задължи да ги махаме, но решихме да го направим, докато не получим официално разрешение. Вярваме, че ще можем отново да ги върнем, когато процедурата бъде завършена“, каза Димитров.

За съжаление, фигури са били подложени на вандализъм, особено тези, поставени на бул. „Патриарх Евтимий“, които са били изрисувани и счупени само дни след поставянето. Част от фигурите дори са изчезнали – две от общо десет са в неизвестност, като доброволците продължават да ги издирват.

Андрей Димитров вече е подал заявление до Столичната община за съгласуване на проекта. Очаква се становище от комисия, след което ще се премине към процедура с КАТ и съгласуване с районните администрации и главните архитекти.

„Надяваме се до края на годината да приключим процеса, макар че административните процедури в България не са от най-бързите“, коментира студентът.

Повече гледайте във видеото.