Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
Смята се, че тялото е на подофицер Тал Чаими, убит на 7 октомври 2023 година
Израел съобщи, че останките на заложника от Газа, върнат от "Хамас" на 20 октомври, са били идентифицирани като тези на Тал Чаими - подoфицер, убит на 7 октомври 2023 г.
Червеният кръст получи тялото на мъртвия заложник, държано в Газа
„След приключване на процеса на идентификация, представители на армията информираха семейството на заложника, че техният близък е бил върнат в Израел“, заявиха от кабинета на израелския премиер.
Израел отново отвори граничния пункт Керем Шалом за помощ към Газа
41-годишният Тал Чаими, командир на отбранителната милиция на кибуца Нир Ицхак, е бил убит в първия ден на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Тялото му било откарано в Газа.Редактор: Ивайла Митева
