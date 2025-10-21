Израел съобщи, че останките на заложника от Газа, върнат от "Хамас" на 20 октомври, са били идентифицирани като тези на Тал Чаими - подoфицер, убит на 7 октомври 2023 г.

Червеният кръст получи тялото на мъртвия заложник, държано в Газа

„След приключване на процеса на идентификация, представители на армията информираха семейството на заложника, че техният близък е бил върнат в Израел“, заявиха от кабинета на израелския премиер.

Израел отново отвори граничния пункт Керем Шалом за помощ към Газа

41-годишният Тал Чаими, командир на отбранителната милиция на кибуца Нир Ицхак, е бил убит в първия ден на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Тялото му било откарано в Газа.

