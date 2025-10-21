Президентът на Франция Никола Саркози (2007 - 2012 г.) влиза в затвора, за да излежи 5-годишната си присъда за престъпен заговор във връзка с опити за набиране на средства за предизборната кампания през 2007 г. от Либия.

Той напусна дома си в Париж, хванат за ръка със съпругата си Карла Бруни, във вторник сутринта, за да отиде в затвора "Ла Санте" в столицата, съобщава "Ройтерс".

"В момента, в който се готвя да прекрача стените на затвора „Санте“, мислите ми се насочват към французите от всички социални слоеве и с различни възгледи. Искам да им кажа с непоколебимата си сила, че този, който отива в затвора тази сутрин, не е бивш президент на републиката, а невинно лице. Ще продължа да осъждам този съдебен скандал, този път на страдание, който преживявам от повече от 10 години. Ето една афера за незаконно финансиране без никакво финансиране! Продължително съдебно разследване, започнато въз основа на документ, чиято фалшивост вече е доказана. Не искам никакви предимства, никакви услуги. Не съм за съжаление, защото гласът ми се чува. Не съм за съжаление, защото съпругата ми и децата ми са до мен, а приятелите ми са безбройни. Но тази сутрин изпитвам дълбока болка за Франция, която е унижена от изразяването на отмъщение, което е довело омразата до безпрецедентно ниво. Нямам никакво съмнение. Истината ще триумфира. Но цената, която ще трябва да се плати, ще бъде смазваща...", заяви Саркози.

Тримесечното съдебно дело в Париж беше за предполагаемо незаконно финансиране на президентската предизборна кампания на Саркози през 2007 г. от правителството на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Снимка: АП

Съдията изненадващо заяви, че бившият президент ще бъде осъден на затвор, независимо дали обжалва присъдата, която обикновено спира нейното изпълнение. Той обаче не беше изпратен директно в затвора, като началната дата на присъдата му все още не е определена. Саркози все пак обеща да обжалва, независимо от всичко. Той заяви пред репортери пред съда в четвъртък: „Тази несправедливост е скандал“.

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prison



He was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/hT6DsttOnQ pic.twitter.com/VUMcmV7fjV — Sky News (@SkyNews) October 21, 2025

„Моля френския народ – независимо дали е гласувал за мен или не, независимо дали ме подкрепя или не – да осъзнае какво току-що се случи. Омразата наистина не познава граници", каза още Саркози.

Решението подкопава доверието във френската съдебна система, добави той, преди да се зарече да „се бори докрай“, за да „докаже невинността си по този случай“.

„Ако абсолютно искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава“, заключи той.