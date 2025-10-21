Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква да сключи „добра“ търговска сделка с китайския президент Си Цзинпин по време на регионалната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), която ще се проведе следващата седмица в Южна Корея.

„Справедлива сделка“ – но с условие

„Сега ще сключим справедлива сделка и мисля, че срещата ще бъде много успешна. Разбира се, много хора я очакват с нетърпение“, заяви Тръмп по време на обяд с републикански сенатори в Белия дом, цитиран от АФП.

Тръмп: Наложените мита от 100% върху вноса на стоки не са устойчиви, но Китай ме принуди да ги въведа

Въпреки оптимистичния тон, американският президент остави вратичка за отмяна на срещата.

„Може би няма да се състои. Може да се случи нещо — например някой да каже: Не искам да се срещам. Прекалено неприятно е. Но всъщност не е неприятно“, добави Тръмп.

Колебания и промени в курса

Срещата с китайския лидер бе обявена за първи път на 19 септември и ще бъде първата им след завръщането на Тръмп в Белия дом. Президентът също така обяви намерение да посети Китай „в началото на следващата година“.

Тръмп готов за среща със Си Цзинпин в опит за деескалация на напрежението с Китай

На 10 октомври обаче Тръмп заплаши да отмени преговорите и дори да наложи масивни мита, след като Пекин ограничи износа на редкоземни минерали. Няколко дни по-късно той смекчи позицията си, заявявайки, че срещата със Си е „почти сигурна“.

Топло и студено към световните лидери

Китайският президент не е единственият, към когото 79-годишният Тръмп проявява променлив подход. По-рано той съобщи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна — но Белият дом по-късно уточни, че „няма планове за среща в близко бъдеще“.

Редактор: Румен Лозанов