Много шум за нищо. След силните заявки от миналата седмица няма видими резултати. Това каза социологът Елена Дариева в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS.

“Въпросът за отговорността продължава да стои отворен, а това създава постоянно разгарящо се напрежения във властта. То по всяка вероятност ще продължава. Ще избухват и малки локални напрежения по места, независимо дали ще бъде с областния управител на Разград, или с малък кмет на варненска община”, смята социологът.

По думите й сериалът продължава, но по това кой движи сюжетната линия се вижда и кои са факторите. “Имаше първо монолог от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След това дойде отговор от лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски. На ход днес отново беше Борисов. Това са двамата основни играчи, които тласкат този сюжет”, коментира тя.

Според Дариева това е една продължителна игра на надмощие и в един момент ще се стигне до ресурсната обезпеченост. “Кой има повече ресурси да издържи тази дълга игра за надмощие?”.

“Отсега е твърде рано да прогнозираме и би било твърде наивно, ако някой тръгне преждевременно да пенсионира някого. Това е дълга игра, ние сме в началото”, допълни Дариева.

Социологът Евелина Славкова припомни че през 2020 година Бойко Борисов също е бил “пенсиониран”, но той е успял да се върне като първа политическа сила. “Имахме две политически партии, които станаха първи политически сили и казахме: “Край, приключи Борисов”. Но няма как да прогнозираме такъв тип заявки”.

“Тези, които станаха първи политически сили, успяха да направят Бойко Борисов отново първа политическа сила. Така че не съм склонна с лека ръка да зачеркна лидера на партията, която е първа политическа сила”, обясни Славкова.

Според нея е нормално да има този разговор, защото близо 15 години Борисов е бил безапелационен лидер в политическото пространство. “Всички от опозиция до участващи в дадено управление се съобразяваха с това, което той казва. И поради тази причина сега, когато виждаме със сигурност сила и мощ от страна на Делян Пеевски, е съвсем нормално да започнат и такъв тип анализи”.

“Нека да не изключваме това, че всички събития започнаха да се развиват миналата седмица. В изказването си Борисов каза, че по един или друг начин с Пеевски винаги са се разбирали. Това не означава, че няма спречквания. И ние ги виждаме”, коментира социологът.

“Това беше много сериозна криза, която се преодоля в понеделник, когато “ДПС-Ново начало” излязоха и казаха, че са се чули с Росен Желязков и продължават подкрепата си”, смята Славкова.

По думите й те имат своето разбирателство, но в същото време няма как в един момент тази конкуренция да не стигне до въпроса кой ще бъде първият пенсиониран.

Редактор: Ивайла Митева