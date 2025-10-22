В продължение на няколко месеца тийнейджъри от Австрия тероризирали учителка, ограбвали я и я изнасилвали. Едва когато в апартамента ѝ избухнал пожар, жената се обърнала към полицията, пише германското издание „Зюддойче Цайтунг“.

Младежите са на 14, 15 и 16 години. Някои вече са напуснали училище, други се канят да го направят. Те не учат, не работят и имат много свободно време.

Групата от около 7 момчета се събира и обикаля из улиците на Лизинг, в предградията на Виена. Понякога не знаят къде да отидат и тогава отиват при учителката, с която един от тях е приятел. Там им позволяват да пушат трева, да пият алкохол и да слушат силна музика до 4 ч. сутринта. В един момент те решават, че учителката е в ръцете им. Трима от тях я принуждават да прави секс с тях, крадат вещите ѝ, използват банковата ѝ карта. Останалите или участват в това, или наблюдават, без да се намесват. В крайна сметка апартаментът на учителката се оказва в пламъци.

Съдебният процес по делото приключи в понеделник вечерта, но още остава неясно как учителката от Виена се е озовала в такава ситуация, която прокурорът нарича „мъчение“. След произнасянето на присъдата от Виенския окръжен съд по наказателни дела стана ясно, че шестимата тийнейджъри са извършили тежки престъпления. Те бяха осъдени на лишаване от свобода за срок от 4 месеца до 3 години и половина.

Съдебният процес предизвика дискусия за престъпността сред непълнолетните в Австрия; за тийнейджърите, които изпадат от системата и се считат за практически невъзможни за превъзпитание.

Само преди няколко седмици пред съда застанаха 10-има тийнейджъри, които са извършили действия от сексуален характер спрямо 12-годишно момиче в подлезите на жилищни блокове или на паркинги, понякога групово. Повечето от тях са на 14 или 15 години.

Незабелязано за родителите и училището, тийнейджърите стават все по-жестоки

В центъра на дискусията стои въпросът дали да се затегне наказателното законодателство по отношение на престъпленията на сексуална основа и да се намали възрастта за наказателна отговорност за тийнейджърите. Но преди всичко в Австрия си задават въпроса как е могло да се случи точно във Виена? Отговор на този въпрос не бе намерен и по време на съдебния процес за издевателствата над учителката. Но това показва как децата са оставени на произвола на съдбата и социалните мрежи и до голяма степен, незабелязано от родителите или училището, задействат спиралата на насилието.

Седемте момчета на подсъдимата скамейка не се различават много от своите връстници, които този понеделник са в училище. Повечето от тях са облечени с пуловери, един дъвче дъвка, а когато някой от старата им компания дава показания като свидетел, те се бутат с лакти. Историята на живота им също не е особено драматична. Родителите на трима от тях са с корени от Ирак или Афганистан, но всички са родени или израснали в Австрия, учили са в училище, ходили са на футбол.

Отсъствието на родителите обаче е очевидно. Само някои от момчетата са придружени от членове на семейството, като един от тях по време на почивката разказва, че е убедил родителите си да не идват в съда. Той не иска те да разберат какво е направил, те дори не са знаели къде е прекарвал нощите си, а именно - в апартамента на 28-годишната учителка.

Тя преподавала география и история в средното училище и през 2024 г. и се свързва с бивш ученик чрез Snapchat. Двамата общуват онлайн, но в един момент момчето отива на гости в дома ѝ. Тогава жената встъпва в доброволни сексуални отношения с 16-годишния младеж. Тя не се явява лично в съда, там се показва само видео от разпита ѝ. На него тя разказва как е искала да „се покаже като готина учителка“ и постепенно е загубила контрол над ситуацията. Изпитвала панически страх, че връзката ѝ с ученика ще стане известна и тя ще загуби работата на мечтите си.

Две момчета последователно изнасилили жената, единият от тях я душил

Момчетата, които бившият ѝ приятел довел, знаели как да се възползват от това. Те я карали да ги черпи, да плаща за таксита и доставка на храна. Взели ѝ ключовете от апартамента и идвали, когато си искали. Едно от момчетата търгувало с марихуана и принуждавало учителката да купува от него. Сексуалните действия в апартамента били заснети с камера. Момчетата я заплашвали, че ще ги разпространят.

Две от тях последователно изнасилили жената, като единият от тях я душил. Едно момче извършило „унизително“ сексуално действие на терасата и го заснело на камера. Когато учителката веднъж казала, че момчетата са съсипали живота ѝ, единият от тях отговорил: „Сама си си виновна, че се забърка с непълнолетни“.

По време на процеса не успява да се изясни дали сред тях е имало някакъв подбудител, или всички действия са били резултат от групова динамика. Главният престъпник, който днес е на 15 години, казва, че е искал да получи пари. Останалото отрича, твърдейки, че сексуалните действия са били доброволни. Няма съмнение, че някои от тийнейджърите са се представили на учителката като „бандата на Лизинг“ и са казали, че имат опит в общуването с полицията. Показали са на жената видео със сексуални действия и са я заплашили, че с нея и семейството ѝ ще се случи нещо лошо.

През януари, когато жената била в отпуск, те проникнали в апартамента ѝ, откраднали бижута и пари и запалили бельото в две стаи. След това е избухнал пожар. На въпроса как се е случило това, един от младежите отговаря: „Мислехме, че това е последният голям удар, не исках повече да общувам с нея“.

Как се чувства днес учителката, разказват родителите на жената. Тя е силно травмирана, два пъти опитвала да се самоубие. „Молих я да се обърне към полицията“, казва баща ѝ. „Но тя се страхуваше, че всичко ще свърши зле за нея.“ Едва след пожара в апартамента тя търси помощ. Оттогава е в болничен и преминава терапия. Майка ѝ живеела с нея в продължение на месеци, тъй като жената изпадала в паника при всяко почукване на вратата.

По-голямата сестра на основния обвиняем разказа в съда, че брат ѝ не е нощувал у дома, защото бил при учителката. Родителите не виждали нищо лошо в това, защото знаели къде е.

Когато момчето подарило на сестра си златен часовник от апартамента на учителката, тя не задала излишни въпроси, а отишла в магазина и помолила да ѝ стегнат каишката.

В училището, в което работи потърпевшата, отдавна се носят слухове за случващото се. Един бивш ученик дори разказал за това на заместник-директора. „Не искахме да създаваме проблеми нито на нея, нито на учениците“, казва заместник-директорът в съда.

Преди да произнесе присъдата, съдията попита подсъдимите дали искат да кажат нещо. Само едно момче заявява, че съжалява за случилото се и то „не е било злонамерено“. Това е тийнейджърът, който е имал връзка с учителката. Той е оправдан, тъй като не е доказано, че е извършил престъпление.

Редактор: Ивайла Митева