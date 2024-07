Стивън ван де Велде е нидерландски състезател по плажен волейбол, който се състезава на Олимпийските игри. През 2016 година беше осъден на 4 години затвор за изнасилване на 12-годишно момиче, съобщи "Sky News".

Психично болен нападна с нож дете в София

Who is Steven Van de Velde? The Dutch child rapist playing beach volleyball at the Olympics



Full story ⬇️https://t.co/4E8QrBFU0L