Десетки милиони червени раци започнаха своята годишна миграция на остров Рождество, превръщайки пътищата и горската растителност в истински червен килим.

Островът, разположен край бреговете на Австралия и близо до индонезийския остров Ява, е сцена на това зрелищно природно явление всяко лято, когато около 50 милиона раци се спускат от своите убежища към плажовете, за да снасят яйцата си.

На острова са изградени специални мостове за раците, които им помагат да преминават безопасно през пътища и други препятствия, а местните радиостанции информират жителите за тяхното придвижване.

Според организацията Parks Australia миграцията ще достигне своя връх в средата на ноември, когато ще бъдепървото масово снасяне на яйца, последвано от второ около месец по-късно. Малките раци ще започнат да се завръщат на брега в началото на новата година.

Редактор: Цветина Петрова