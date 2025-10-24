Отстъпва ли късното лято на есенното време или все още имаме време да се порадваме на високи температури? В студиото на „Здравей, България” синоптикът от НИМХ Красимир Стоев разкри какви са прогнозите за идните дни.

През следващите 5-6 дни времето ще е много динамично, подчерта той. Стоев уточни, че отиващият си октомври е бил с от 1 до 3 градуса по-студен от обичайните климатични норми. На места в страната валежите през октомври бяха 5 пъти над нормите”, подчерта експертът, припомняйки опустошителните наводнения по Черноморието в началото на месеца.

В следващите дни България ще попадне под влиянието на дълбок циклон, който се формира над Северно море и се придвижва към Прибалтика. Това ще доведе до значителен баричен градиент над Балканите, съобщи Стоев. Заради идващия циклон силните ветрове ще носят топъл въздух над страната.

„Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни, на места интензивни валежи. В югоизточните райони ще има и гръмотевична активност, а в планините – сняг по най-високите върхове като Мусала и Тодорка. Температурите през деня ще останат по-високи от обичайното за сезона — между 19 и 24 градуса, но след преминаването на фронта ще започне захлаждане”, уточни синоптикът.

За 25 области на страната е обявено предупреждение от първа степен – жълт код, за силен вятър. В събота в по-голямата част от страната ще има слънчеви часове, особено в Южна България, но в неделя и понеделник ще преминат два нови студени фронта с обилни валежи, особено в Северна България.

От вторник нататък валежите ще спрат, облаците ще се разкъсат и времето ще се успокои. Според дългосрочните модели, след 4 ноември България ще попадне в зона на високо атмосферно налягане – знак за по-спокойно, слънчево и сухо време. Това ще бъде и т.нар. „сиромашко“ или „циганско лято“, характерно за края на октомври и първата седмица на ноември.

Редактор: Калина Петкова