Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в североизточната китайска провинция Цзилин, която граничи със Северна Корея, съобщи Центърът за сеизмични мрежи (CENC).

Силно земетресение разлюля Китай

Трусът е разлюлял град Хунчун в 7:45 ч. местно време (11:45 ч. по Гринуич). Земетресението е станало на дълбочина 560 километра (348 мили), уточни Центърът. Няма данни за жертви или разрушения.

