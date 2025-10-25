Снимка: iStock
Повод за инициативата е поредното ограничаване от Пекин на износа на тези материали
Европейският съюз подготвя мащабен план за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи.
Председателят на Европейската комисия обяви името на програмата и нейните цели. Според Урсула фон дер Лайен тя ще е подобна на програмата за отказ от горива от Русия. Страните от Европейския съюз ще действат заедно, когато купуват и складират редкоземни елементи. Те ще инвестират в стратегически проекти за добив в отдалечени места по света, като Австралия, Канада, Чили и Гренландия.
Повод за инициативата е поредното ограничаване от Китай на износа на тези материали. Урсула фон дер Лайен казва, че въпросните ограничения оказват силно въздействие и върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на полупроводници и центровете за данни.
Кои са критичните елементи и защо са важни за Европа
„През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии. Поне до известна степен това е част от по-широките икономически търкания между Китай и Съединените щати, но има огромно влияние и върху нас тук, в Европейския съюз. Решенията, обявени от китайското правителство на 9 октомври, представляват значителен риск. По същество тези действия биха затруднили сериозно други страни, освен самия Китай“, посочи председателят на Европейската комисия.Редактор: Калина Петкова
