Европейският съюз подготвя мащабен план за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи.

Председателят на Европейската комисия обяви името на програмата и нейните цели. Според Урсула фон дер Лайен тя ще е подобна на програмата за отказ от горива от Русия. Страните от Европейския съюз ще действат заедно, когато купуват и складират редкоземни елементи. Те ще инвестират в стратегически проекти за добив в отдалечени места по света, като Австралия, Канада, Чили и Гренландия.

Повод за инициативата е поредното ограничаване от Китай на износа на тези материали. Урсула фон дер Лайен казва, че въпросните ограничения оказват силно въздействие и върху стратегически сектори като автомобилостроенето, отбраната, космическата индустрия, производството на полупроводници и центровете за данни.

Кои са критичните елементи и защо са важни за Европа

„През последните седмици и месеци Китай драстично затегна контрола върху износа на редкоземни елементи и материали за батерии. Поне до известна степен това е част от по-широките икономически търкания между Китай и Съединените щати, но има огромно влияние и върху нас тук, в Европейския съюз. Решенията, обявени от китайското правителство на 9 октомври, представляват значителен риск. По същество тези действия биха затруднили сериозно други страни, освен самия Китай“, посочи председателят на Европейската комисия.

Редактор: Калина Петкова