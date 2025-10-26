Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) успешно изстреля в неделя най-мощната си ракета H3, носеща новоразработен безпилотен товарен космически кораб за първата му мисия за доставка на провизии до Международната космическа станция (МКС).

JAXA съобщи, че космическият кораб HTV-X1 успешно е излетял чрез ракетата H3 от японския космически център Танегашима в южната част на страната. Корабът е влязъл в целевата орбита 14 минути след излитането.

Ако всичко върви гладко, корабът ще пристигне в МКС след няколко дни, за да достави провизии. Японският астронавт Кимия Юи, който в момента се намира в МКС, ще улови товарния кораб с роботизирана ръка в ранните часове на четвъртък.



HTV-X1 е наследник на безпилотния транспортен кораб H-II на JAXA, известен като Kounotori, или щъркел на японски, който е изпълнил девет мисии до МКС между 2009 и 2020 г.

Новият кораб може да превозва по-голям товар. Той е проектиран да бъде свързан с МКС за период до шест месеца, за да доставя запаси и да извлича отпадъци от МКС.

Редактор: Цветина Петкова