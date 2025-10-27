„33 159 деца са родени от деца за десет години. Само през миналата година са 2837. От една страна, твърдим, че живеем в модерно общество, а от друга – 14-годишни раждат. Това явление няма място в едно модерно общество“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който даде старт на специална кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу ранните бракове. Тя е част от голямата инициатива на ДАЗД срещу насилието над деца, предаде БГНЕС.

„Как тези деца ще възпитават децата си да ходят на училище, когато самите те не са го посещавали? Как ще издържат семейството и детето си, когато самите те са деца и не са ходили на работа нито един ден“, риторично попита социалният министър.

Гуцанов обвърза детските раждания именно със случаите на насилие и даде пример с два актуални инцидента – трагичното убийство на непълнолетен в столичен търговски център и случая от Бургас, където млад мъж уби майка си, леля си и сестра си.

„Виждате историята от убийството в мола. Това дете никога не е срещало родителска подкрепа. Убийството в Бургас – виждаме в каква бедност са живели. Ранното раждане обрича на бедност, липса на достъп до образование, здравеопазване и рискът от насилие нараства драстично. Има, разбира се, изключения, но те са малко”, каза Гуцанов.

Той призова за общи действия на държавата, защото няма как една институция да се справи сама.

„Най-важното е достъпът до образование и здравеопазване. Ако няма образование, няма как да очакваме тези деца да имат друг начин на мислене. Така ще разберат, че ранното раждане не е културна традиция. Каква културна традиция е да раждаш на 14 – 15 години. Нека положим всички усилия да не намира място това явление в съвременна България“, допълни Гуцанов.

Майчинските и пенсиите

„Когато говорим за пенсии, за майчински ще бъде направено така, че да успеем да направим всичко възможно да няма ощетени слоеве – и пенсиите да бъдат с швейцарско правило, и да направим така, че да има увеличение за майките през втората година за първо, за второ, за трето дете. Това в момента са разговорите, които водим с партиите в това управление и виждате, че е нямало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми", коментира пред журналисти Гуцанов.

Преди социалният министър да се включи в дискусията за превенция на детските бракове към него бяха отправени редица въпроси от представителите на медиите.

Попитан в замяна на какво се съгласи БСП да се ротира председателят на Народното събрание, Гуцанов не даде конкретен отговор и само отбеляза, че „вчера имаше пресконференция на „Позитано“ 20 и всички политически въпроси бяха коментирани там“.

Гуцанов беше попитан и какво се случва с минималната работна заплата (МРЗ) и защо все още няма правителствено постановление, социалният министър подчерта, че следобед има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където ще отговори на всички тези въпроси. „Знаете какво е нашето решение, то не е наше, а по закон – 1213 лв., така че смятам, че ще бъде в тези граници минималната работна заплата“, заяви той и увери, че същото е и за швейцарското правило, което ще бъде отстоявано.

Видяхте, че през тази година нямаше една социална придобивка, която по някакъв начин да е била махната, премахната или хора в най-уязвимите условия да бъдат ощетени, добави Гуцанов и допълни, че „по този начин ще подходим и през тази година“.

„Днес има НСТС, ще ви отговорим на тези въпроси. Затова нека да разделяме нещата. В момента сме за съвсем различно нещо“, с тези думи той отказа да отговори на следващ журналистически въпрос.

На въпроса ротацията на председателя на парламента ли е последният компромис, който ще направи БСП, Гуцанов също не даде отговор.

