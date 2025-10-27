БСП ще плати цената, която трябва. Ще има цялостна промяна, но партията ще просъществува. Това заяви в „Здравей, България” членът на Изпълнителното бюро на БСП и кмет на Дряново Трифон Панчев в коментар на решението на Националния съвет да приеме ротационния принцип на председателство на НС между трите партии в управляващата коалиция.

"БСП ще плати цената. И ако не го признаваме и не го осъзнаваме, значи сме или луди, или глупаци. За мен ще има цялостна промяна – и на лицата в партията, и на политиката, която тя води, след като приключи този цикъл", подчерта той.

Той обясни, че формацията е влизала в различни роли – в изолация, в управление, била е и забранявана. „Знаете историята на нашата партия – БСП ще я има. Разговорът на Националния съвет беше за това готови ли сме да понесем електоралните щети. А ако не сме готови, какво следва - държава в хаос, без бюджет, влизане в еврозоната, евентуална инфлация, бунтове по улиците и глад”, подчерта той.

По думите му изборът на Наталия Киселова за председател на парламента бил направен преди да се форматира правителството. „Аз лично съм изключително разочарован от случилото се. Когато БСП избираше своя кандидат за председател, предложението на временния ръководен орган беше Петър Кънев. Човекът, който предложи Наталия Киселова, бях аз”, припомни той.

А на въпрос на Националния съвет гласувал ли е „за” нейната смяна, той заяви: ”Алтернативата са избори. Да, това беше поставено като условие. Не съм присъствал на преговорите, но със сигурност, при настоящия формат на правителството, трябва да има промени – не само от страна на БСП”.

"Направихме много за нашите избиратели. Преборихме се да остане швейцарското правило", припомни Панчев. И беше категоричен, че във всеки един от секторите в държавата трябва да има реформи. "Сегашната данъчна система не може да продължава така. Плоският данък имаше своята роля, но за мен трябва да се въведе подоходно облагане", заяви той.

Редактор: Станимира Шикова