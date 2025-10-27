Леко пътно нарушение издава рекордното количество наркотици на стойност 3 милиона щатски долара, което българинът полицай Мирослав Петков залавя. Именно заради този удар той е избран за Полицай на годината на Атланта.

„Като забелязахме пътното нарушение, когато държеше телефона, тогава го спряхме. Докато говорихме с него, видяхме, че той беше много притеснен. Ръцете му трепериха, гласът му трепереше. И най-накрая той каза, че има малко количество марихуана в него. Даде го на моя партньор. И през това време, аз забелязах кутиите отзад в автобуса. И веднага разбрах, че има много повече от това”, разказва в ексклузивно интервю в Телеграфно подкастът Петков.

Откритото количество наркотици е рекордно за Атланта - близо 52 кг амфетамин, 16 кг марихуана, 6 кг кокаин и 73 500 долара кеш.

Мулето опитало да окаже съпротива. „Неговата цел беше да се върне в колата и да избяга. И във видеото се вижда как докато моят партньор го държи, влизам вътре в колата и я изгасявам, взимам ключовите и ги слагам в джоба. Казах му, че сега няма къде да ходи, а той ме блъсна и се пробва да вземе ключовете. Ние използвахме правилната сила срещу него“, разказа Петков.

Той става официално полицай и започва работа на 30 юни 2022 г. За тези три години успява да стане номер едно и да грабне най-високата награда в управлението в Атланта.

За близо година има над 200 ареста. Хващал е престъпници, които са имали пушка-помпа и всякакви оръжия, които са можели да използват срещу него. За щастие, не е бил раняван тежко. Често му се налага да използва тейзер. „Той е вид инструмент, който ти позволява за минимум 5 секунди да ги използваш и да му сложиш белезници”.

Лятото офицер Петков и годеницата му си идват в България. Той е от Лясковец, тя е от Асеновград. Имам малко дете.

Вижте какво още сподели полицай N1 на Атланта в Телеграфно подкастът в YouTube , NOVA PLAY и VBOX7 .

Редактор: Ина Григорова