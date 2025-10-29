"ДПС - Ново начало" не пое никаква отговорност при процеса на преразпределяне на отговорност в управлението. Борисов няма лесно да остави "палмата" на водачеството, но може да се сниши. Такова мнение изрази проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан“ в ефира на „Здравей, България“.

"Във всяко коалиционно правителство има форма на разпределяне на власт. Когато делегираш право на коалиционния си партньор да управлява министерство, но той не си върши работата, използваш термина "концесия". Създаде се "буря в чаша вода" в управлението. Борисов направи изявлението, което разбуни духовете, на вътрешнопартийно събитие, показано на живо. Това е еднопосочна, нарочна и контролирана комуникация", коментира Стоянов.

ГЕРБ, ИТН И БСП подписват за ротацията на председателя на НС

Журналистът от OFFNews Ружа Райчева на свой ред посочи: "Бойко Борисов каза, че ГЕРБ носят голяма отговорност, но с назначаването на Рая Назарян за председател на НС поемат още по-голяма. По време на гневния си брифинг той спомена, че постът може да бъде поет от представител на "ДПС - Ново начало", като това не беше просто приятелски жест, а споделяне на отговорност и осветляване на участието. Такава обаче те не искат да носят, ситуацията им е по-изгодна така. Доц. Киселова е махната от председателското място, защото нещо трябваше да се случи след излиянието на Борисов".

По думите ѝ коалицията ще се разпадне "с гръм и трясък".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова