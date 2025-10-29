Снимка: БГНЕС
-
Очаква се първият бюджет на България в евро да бъде внесен в НС
-
Рая Назарян сменя Киселова като председател на НС
-
Лидия Шулева за договора с „Райнметал”: Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства
-
Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)
-
Радев за сделката с "Райнметал": Очаквам да бъде защитен българския интерес
-
„Челюсти”: Напрежението между управляващите и президента
Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление
Очаква се днес ГЕРБ, ИТН И БСП да подпишат за ротацията на председателя на НС. Това ще става на всеки 10 месеца.
Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление.
Засега ясно, че Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян, която е номинацията на ГЕРБ.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни