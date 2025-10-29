Очаква се днес ГЕРБ, ИТН И БСП да подпишат за ротацията на председателя на НС. Това ще става на всеки 10 месеца.

Партньорите във властта постигнаха съгласие по въпроса във вторник на заседание на Съвета за съвместно управление.

Засега ясно, че Наталия Киселова ще бъде сменена от Рая Назарян , която е номинацията на ГЕРБ.

Редактор: Ина Григорова