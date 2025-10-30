Бяха нагнетени много страхове, като основният са високите цени. Властта трябва да ги успокои през бюджета. Това каза политологът Цветанка Андреева в ефира на "Здравей, България".

"Най-големият вот на доверие към едно правителство е бюджетът. Той е голямо изпитание за коалицията. Напреженията покрай план-сметката вървят по две линии - първата е вътрешнокоалиционна, сблъсквайки по-десните спестовни виждания на ГЕРБ и желанието на БСП за вътрешни харчове. От другата страна са отношението между общество и власт. Многопосочен е интересът управлението да се разбие", каза още тя.

Ще влезе ли "ДПС-Ново начало" официално в управлението на държавата?

По думите ѝ поетата поравно отговорност е била целта на преформатирането на правителството, пожелано от Бойко Борисов. "Договорката за ротация на парламентарните председатели беше рубикон, след който коалицията излиза по-силна, дори през съюза ГЕРБ - ДПС извън управленското мнозинство. Държавата ще има бюджет, защото има кой да носи политическа отговорност", посочи тя.

От своя страна политологът Милен Любенов изрази мнение, че недоволството към властта ще расте. "През последните месеци управляващите не можаха да изработят ясен план, по който да комуникират въпросите по бюджета. Той се внася в последния момент, без да са дискутирани неговите параметри с бизнеса и синдикатите. План-сметката може силно да разклати управлението, включително при надигане на протестна вълна по гилдии и сектори", коментира Любенов.

Според него социалистическата партия е силно отслабена. "Има недоволство в структурите на БСП. От друга страна влиянието на "ДПС - Ново начало" все повече се вижда, най-малко заради участието ѝ в Съвета за съвместно управление", добави той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова