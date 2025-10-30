-
Коментар на Есил Дюран, Димитър Манолов и Людмил Илиев
На фона на спора раздута ли е администрацията, парламентът прие на първо четене цял нов щат: „служител по почтеността” за всяко държавно предприятие. Ще се сложи ли с това точка на корупцията и ще се втурнат ли кандидати за поста? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” певицата Есил Дюран, икономистът Димитър Манолов и журналистът Людмил Илиев.
Втората тема: Кога българинът се обръща към гадатели и врачки, за да търси решение на проблемите си и защо вярва в конспирации, както показва ново изследване на „Тренд”.Редактор: Ина Григорова
