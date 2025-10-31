На 1 ноември се навършва една година от трагедията в Нови сад. За да почетат паметта на 16-те жертви на рухналата козирка на жп гарата, хората са поканени да се съберат на 16 различни точки в сръбския град, а после да се отправят към мястото на инцидента.

По повод годишнината, няколко хиляди студенти тръгнаха в четвъртък на протестен поход от Белград, като се очаква да пристигнат в Нови сад тази вечер. Подобни инициативи са организирани и от много други сръбски градове.

Дни преди годишнината от трагедията на жп гарата: Около 250 студенти тръгнаха пеша от Чачак към Нови Сад

Смъртта на 16 души преди година даде началото на масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които продължават и до днес.

Редактор: Цветина Петкова