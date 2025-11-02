Полицията в Ловеч е на крак след бягсвото на двама затворници. Единият вече е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът е получен около 18:00 ч. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан. Той е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. И допълниха, че е въпрос на време да бъде задържан и вторият беглец.

Полицейското присъствие в целия град е засилено, посочва кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова. Изходите на Ловеч са блокирани. Провеждат се издирвателни мероприятия за установяване местонахождението и на втория мъж, добавиха от полицията.

