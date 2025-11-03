Земетресение с магнитуд 5.6 беше регистрирано днес близо до бреговете на руския полуостров Камчатка. Това съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на труса е бил на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.

Засега няма издадено предупреждение за цунами.

„Парад“ от седем вулканични изригвания в Камчатка след мощното земетресение

