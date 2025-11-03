-
Заложената инфлация е 3,5%, а дефицитът 3,6 милиарда
От Министерството на финансите официално публикуваха разчетите на Бюджет 2026.
Заложените приходи за догодина са 51 милиарда и 436 милиона евро. Разходите, изчислени от финансовото министерство - 55 милиарда и 85 милиона евро.
Заложеният дефицит е 3 милиарда и 649 милиона евро, което е в рамките на трите процента от БВП.
Във финансовата рамка е разписан максимален размер на нов дълг през следващата година до 10 милиарда евро. Заложената инфлация е 3,5%. Данък „Дивидент” се променя от 5 на 10 процента. Вдига се и акцизът на цигарите.
Какви параметри още са заложени в бюджета за догодина - вижте ТУК.
