Напрежение около новия държавен бюджет има и то е напълно обосновано, тъй като той е ключов за влизането на България в еврозоната. Това заяви финансистът Владимир Сиркаров в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. По думите му, с представянето на бюджета управляващите на практика „тестват общественото мнение“ и проверяват докъде може да се стигне с предложените промени.

„Този бюджет е особено важен, особено с оглед на влизането на България в еврозоната. Темата, свързана с осигуровките, е изключително значима и ще има огромна тежест за бизнеса и домакинствата“, подчерта Сиркаров.

Министерството на финансите публикува законопроекта за Бюджет 2026

Финансистът определи като странно предложението за двойно повишаване на данъка върху дивидента – от 5 на 10 процента, тъй като според него това противоречи на предишни публични позиции на управляващите партии.

„БСП например категорично заяви, че няма да се пипат данъците и че ще се търсят други начини за справяне с дефицита. Надявам се точката за вдигане на данъци да отпадне от дневния ред“, каза още той.

Сиркаров отбеляза, че дефицит от 3% е сериозен в настоящата икономическа ситуация.

„В този етап на икономическия цикъл въобще не трябва да мислим за дефицит. В такива времена трябва да трупаме буфери, а не дефицити. В момента ние не просто сме на 3% дефицит, а и излизаме от него, докато властите се опитват да правят различни трикове, за да изглеждат показателите по-добре“, коментира той.

Финансистът настоя за по-задълбочен анализ на структурата на държавните разходи.

„Трябва да се види какъв е генезисът на разходите – защо не можем да ги овладеем и какви са реалните цели на бюджета. Бюджетът не са просто числа, това е лицето на политиката и на управляващите. В сегашния си вид той е изключително ляв“, заяви Сиркаров.

По отношение на санкциите на САЩ върху руския петрол, той предупреди, че ще има негативни ефекти и у нас, но подчерта, че е важно да се изгради ясна и дългосрочна стратегия за справяне с последствията.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева