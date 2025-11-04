Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер остава на поста си. Това реши пловдивският Апелативен съд, който отмени определението на окръжните магистрати в Хасково за неговото отстраняване от длъжност.

Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Делото е по искане на Софийската градска прокуратура, че като кмет има опасност да укрие и унищожи документи по разследването срещу него, както и да окаже натиск върху служителите в общината да променят показанията си. Според Апелативния съд в Пловдив липсват достатъчно доказателства за това. Всички документи вече са предадени в КПКОНПИ. Срещу Искендер са повдигнати четири обвинения, последното е за продажбата на имот, собственост на църковното настоятелство.