Снимка: БГНЕС
-
Зорница Русинова: Еврозоната ни дава сигурност и възможност за просперитет
-
„Челюсти”: Първият бюджет в евро и споровете за разходите в него
-
Желязков към Домбровскис: Всички системи в България са готови да работят с еврото
-
Росен Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
-
Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната
-
България на прага на еврозоната: Световният финансов елит се събра на конференция в София (ОБЗОР)
Председателят на Икономическия и социален съвет присъства на събитието "Дни на еврото в УНСС"
Еврозоната предлага най-сигурната и стабилна среда за постигане на икономически просперитет на фона на сериозните геополитически турболенции. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по време на събитието "Дни на еврото в УНСС". Тя посочи още, че Съвета през годините е отстоявал членството на страната ни в еврозоната, защото това е най-добрият път според бизнеса и синдикатите.
Любов от втори поглед: Подкрепа за еврото преди и след приемането му
"Най-сигурното място и най-стабилното място е еврозоната. Как ние ще бъдем пълноправен член и как ще се възползваме от това предимство, да бъдем в този клуб на богатите, зависи от икономистите и финансистите на България, от тези които ще работят в бизнеса, тези които ще стартират собствен бизнес, тези които ще влязат в Народното събрание или в правителствата следващите години", заяви Русинова.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни