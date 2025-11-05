Еврозоната предлага най-сигурната и стабилна среда за постигане на икономически просперитет на фона на сериозните геополитически турболенции. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по време на събитието "Дни на еврото в УНСС". Тя посочи още, че Съвета през годините е отстоявал членството на страната ни в еврозоната, защото това е най-добрият път според бизнеса и синдикатите.

Любов от втори поглед: Подкрепа за еврото преди и след приемането му

"Най-сигурното място и най-стабилното място е еврозоната. Как ние ще бъдем пълноправен член и как ще се възползваме от това предимство, да бъдем в този клуб на богатите, зависи от икономистите и финансистите на България, от тези които ще работят в бизнеса, тези които ще стартират собствен бизнес, тези които ще влязат в Народното събрание или в правителствата следващите години", заяви Русинова.

