Трима китайски астронавти бяха принудени да удължат престоя си в Космоса поради съмнения, че техният космически кораб е бил ударен от отломки, съобщи Китайската национална космическа администрация (CNSA).

Астронавтите Чън Дун, Чън Джунжуй и Уан Дзие трябваше да се върнат на Земята в сряда, след като предадоха контрола над космическата станция „Тянгун“ на новия екипаж. Полетът им обаче беше отложен заради предполагаем удар по кораба „Шънчжоу-20“, с който те трябваше да се приберат.

„Провежда се анализ на въздействието и оценка на риска“, заяви агенцията, без да уточнява какви щети са нанесени или колко време ще отнеме проверката. Засега не е определена нова дата за връщането на тримата тайконавти, които излетяха през април от автономния регион Вътрешна Монголия, съобщи Си Ен Ен.

Новината идва само дни след като Китай отпразнува успешното изстрелване на „Шънчжоу-21“, който транспортира следващия екипаж до орбиталната станция. Сред новия екип е и У Фей, 32-годишна астронавтка, която според китайските медии е най-младият човек в историята на страната, изпратен в Космоса.

Редактор: Дарина Методиева