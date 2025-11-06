Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев определи като „дискриминация“ провелата се днес среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и представители на работодателските организации, на която синдикатите не са били поканени. Това заяви той в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Днес се проведе среща между Борисов и работодателите, но ние – синдикатите – не бяхме поканени. Това е много интересно, защото все едно само работодателите не са доволни от този бюджет. А всъщност той касае всички, особено работещите“, подчерта Кацарчев.

По думите му подобен подход е недопустим, тъй като обсъждането на държавния бюджет трябва да се основава на тристранен диалог между правителството, работодателите и синдикатите. „Би трябвало да има Тристранен съвет по въпроса, очакваме покана в следващите дни. Първо трябва да се проведе заседание на Комисията по бюджетна политика в Министерството на финансите, където да се води един нормален и задълбочен диалог“, каза още икономистът.

Кацарчев изрази категоричното мнение на КТ „Подкрепа“, че предложеният бюджет не отговаря на нуждите на икономиката и обществото. „В този бюджет няма икономическа политика, няма демографска политика, няма и политика на доходите. Никой не обясни какво точно иска да постигне с числата и какъв ефект се очаква от тях“, заяви той.

Според данните на Евростат, припомнени от Кацарчев, България остава най-бедната страна в Европейския съюз, като близо 30% от населението живее в бедност или е в риск от бедност.

„Ние настояваме работните заплати да бъдат увеличени с 13,6%. Държавата разполага с тези средства – въпросът е как ги разпределя“, допълни главният икономист на КТ „Подкрепа“.

