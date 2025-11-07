Върховният съд на Бразилия започна да разглежда обжалването на бившия президент Жаир Болсонаро срещу присъдата му от 27 години лишаване от свобода за опит за държавен преврат, предаде „Франс прес“.

Бившият държавен глава от крайната десница, управлявал страната от 2019 до 2022 г., ще започне да излежава присъдата си едва след като бъдат изчерпани всички възможности за нейното обжалване.

Болсонаро е откаран в болница

През септември 70-годишният Жаир Болсонаро беше признат за виновен по обвинения в ръководене на престъпна групировка, заговорничила за оставането му на власт по авторитарен начин след победата на левия му съперник Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през октомври 2022 г.

Защитата на Болсонаро обжалва, като осъди „дълбоката несправедливост“, както и „двусмислиците, пропуските и противоречията“ в съдебния процес, и настоя за намаляване на присъдата на бившия президент в жалба, която се отнася повече до формата, отколкото до същността на делото.

Съдиите във Върховния съд разполагат с една седмица, за да се произнесат, а решението няма да бъде обявено преди изтичането на крайния срок - до полунощ на 14 ноември.

Междувременно бившият бразилски президент е под домашен арест, като му е наложена забрана да прави публични изявления и да публикува в социалните мрежи.

Болсонаро може да подаде последна жалба, ако решението на съдиите от Върховния съд не е в негова полза. Въпреки това обжалването може да бъде отхвърлено, без съдиите да се налага да гласуват, като в този случай бившият президент може да влезе в затвора.

Редактор: Мария Барабашка