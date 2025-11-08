Жители на село Поликраище се очаква да блокират пътя Русе - Велико Търново в знак на протест срещу извънредното бедствено положение и петдневно безводие, на което бяха подложени. Причината за внезапната криза с водата все още не е ясна.

Вода в язовира има. Оказва се, че имало авария. След тази авария обаче беше обявено бедствено положение.

Сега в Поликраище има вода, но селото е в бедствено положение и се говори за смяна на водопровод. Имаше спешна среща между местната власт и жителите.

„Нямахме вода от четвъртък до понеделник, когато заседава кризисен щаб. Тези 5 дни, в които нямахме вода, нямахме никаква информация защо. Когато няма вода, не се отстраняват аварии на територията на селото. Това също ни е много интересно. При срещата, която беше организирана с общината, ни отговориха, че Поликраище, че едва ли не е „апендиксът“ на ВиК мрежата в общината, защото водата трябва да стигне до всички останали населени места. В Поликраище тя идва последна, тъй като всъщност имаме резервоар, но той не функционира”, заяви Ирена.

Протестът е обявен за 11:00 часа. Тъй като нямат разрешение за блокиране на пътя, те ще го пресичат непрестанно.